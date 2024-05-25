София, 26 мая, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Наличие нового вооружения и контингента НАТО на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта. Об этом заявили президент Болгарии Румен Радев и венгерский лидер Тамаш Шуйок.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

«Мы убеждены, что необходимо как можно скорее найти дипломатические инструменты. Это не произойдёт с помощью большего количества оружия, путём отправки войск из стран — членов НАТО на территорию Украины», — приводит заявление Радева радиостанция BNR.

Отмечается, что с призывом дипломатического урегулирования украинского конфликта также выступил президент Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая президент Болгарии Румен Радев признал невозможность победы над Россией в украинском конфликте. По его словам, исход боевых действий очевиден и поставки Киеву западного оружия его не изменят. Разницей будут новые тысячи погибших и опустошение Украины, за восстановление которой будут платить европейские страны. Если не прекратить конфликт, Украину уничтожат демографически, подчеркнул Радев. Также он призвал проявить благоразумие и предпринять эффективные дипломатические усилия для прекращения войны и достижения мира, а не продолжать накачку Украины оружием.

Как заявил 16 мая заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Североатлантический альянс не намерен размещать своих военных на Украине. По его словам, Украина якобы даже не обращалась к альянсу с подобной просьбой. При этом он отметил, что Киев нуждается в большей поддержке.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, подчёркивал российский лидер.