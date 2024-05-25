Шебекинский район, Белгородская область, 25 мая, 2024, 23:07 — ИА Регнум. В Шебекинском городском округе Белгородской области вновь объявили о ракетной опасности. Об этом вечером 25 мая сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и город Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Гражданам рекомендовали по возможности не выходить из дома, а также не подходить к окнам.

Через 10 минут объявили отбой ракетной опасности.

Ранее в течение дня жители также слышали предупреждающие звуки сирен.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 мая над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили 15 воздушных целей, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате прямого попадания во двор частного жилого дома в посёлке Дубовое погибла женщина. По предварительной информации, всего при обстреле пострадали четыре человека. По словам Гладкова, три женщины получили осколочные ранения в поселке Дубовое, ещё один пострадавший — в селе Таврово.

В этот же день при атаке дрона-камикадзе ВСУ ранение получила девятилетняя девочка. На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района украинский дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка, у неё осколочное ранение левой голени. Ещё два человека погибли в результате обстрела белгородского посёлка Октябрьский со стороны ВСУ, десять человек получили ранения. В Шебекино при атаке дрона ВСУ ранения получила местная жительница.