Шебекино, Белгородская область, 25 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В результате атаки украинского дрона-камикадзе на Шебекино ранения получила мирная жительница, сообщил 25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Он упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва пострадала мирная жительница, у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригада скорой помощи доставила её в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также, по словам Гладкова, повреждения получил легковой автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Шебекино подвергался атаке дрона со стороны ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны России сообщило о сбитии украинского беспилотника над областью.

Также белгородский губернатор 25 мая информировал об атаке ВСУ двумя беспилотниками на село Безымено Грайворонского городского округа. В результате полностью сгорела «ГАЗель». По информации Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал. Перед этим ВСУ атаковали работающий в поле грузовой автомобиль с помощью дрона-камикадзе в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание кабины.

До этого ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон сбросил взрывное устройство на село, повредив кровлю здания сельхозпредприятия. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.