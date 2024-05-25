Белгородская область, 25 мая, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обстрела белгородского посёлка Октябрьский со стороны ВСУ, сообщил 25 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё десять человек получили ранения, проинформировал губернатор в своём Telegram-канале. Обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким», — написал Гладков.

В числе раненых — восьмилетний мальчик, отметил губернатор. У всех пострадавших — осколочные ранения, они доставлены в больницы и получают всю необходимую помощь.

В результате прямого попадания снаряда в посёлке загорелся частный жилой дом, рассказал также Гладков. Ещё в 22 домах, включая один многоквартирный, были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждения также получили учреждения торговли и автомобили. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, информация уточняется, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 мая Министерство обороны и Гладков сообщали о нескольких атаках ВСУ на Белгородскую область с применением беспилотников.

В Шебекино в результате атаки дрона ранения получила местная жительница. При атаке дронов на село Безымено сгорела «Газель», но никто из жителей не пострадал. Атаке беспилотника также подверглось село Красные зори. Кроме того, Минобороны сообщало, что в ночь на 25 мая над территорией Белгородской области было уничтожено два дрона.