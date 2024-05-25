Москва, 25 мая, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Пленный украинский военнослужащий Александр Ананьев получил из рук заместителя начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майора Апты Алаудинова российский паспорт. Об этом 25 мая в своём Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат».

Телеграм — канал Апты Алаудинова

«Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это — гражданин РФ», — заявил Алаудинов.

Также он рассказал о сдаче Ананьева в плен российским военным в 2023 году. По словам Алаудинова, тогда военнопленный попросил не включать его в обменный список, а дать возможность получить российское гражданство.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, как военнослужащий ВСУ Максим Лихачёв угнал танк и перешёл на сторону Вооружённых сил России. Он также добавил, что сдавшийся в плен — уроженец города Сватово в Луганской Народной Республике, с начала специальной военной операции успевший послужить в четырёх бригадах ВСУ.

В апреле помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Апты Алаудинов рассказал о просьбах пленных ВСУ о российском гражданстве. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что спецоперация направлена не против украинского народа, а отношение к военнослужащим ВСУ, добровольно сдавшимся в плен, только подтверждает этот тезис.

Также российский паспорт ранее получил военнопленный Вооружённых сил Украины Валерий Шевченко. По словам Апты Алаудинова, Шевченко добровольно перешёл на российскую сторону в 2023 году.