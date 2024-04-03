Донецк, 3 апреля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Некоторые военнослужащие Вооружённых сил Украины, взятые в плен в зоне проведения специальной военной операции, обратились с просьбой о российском гражданстве. Об этом в беседе с «РИА Новости» 3 апреля заявил помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство РФ, он сдался ещё в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Путину с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас нескольких таких бойцов… Думаю, что с ними тоже вопрос будет решён», — рассказал собеседник агентства.

Также Алаудинов подчеркнул, что специальная военная операция направлена не против украинского народа, а отношение к военнослужащим ВСУ, добровольно сдавшимся в плен, только подтверждает этот тезис.

Как передавало ИА Регнум, в феврале американский журналист и ветеран ВМС США Патрик Ланкастер снял сюжет о бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на российскую сторону. Украинские военные, с которыми ему удалось поговорить, указали на коррупцию и офицерский произвол в ВСУ, а также рассказали о случаях убийства мирных жителей и мародёрства.

Позднее украинский военный Андрей Бабурин, которого Вооружённые силы России взяли в плен в Авдеевке в Донецкой Народной Республике, посоветовал жителям Украины, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ, сложить оружие, чтобы сохранить собственные жизни. При этом он положительно высказался об отношении к украинским пленным со стороны российских военных.