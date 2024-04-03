Наступивший, 770-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что некоторые военнопленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят российское гражданство. Один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко — уже получил паспорт, сообщил «РИА Новости» 3 апреля помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, Шевченко добровольно перешёл на сторону российской армии в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У нас есть ещё несколько таких бойцов, которые попросили гражданство. Думаю, с ними тоже вопрос будет решён. В скором времени они станут гражданами РФ», — подчеркнул Алаудинов. По его словам, тем самым российская армия демонстрирует, что не имеет ничего против украинской национальности и народа Украины, показывая свой настрой в отношении тех людей, которые готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Только за неделю в плен российским военным сдались 18 украинских бойцов, сообщал 30 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Тем временем экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Воздушно-десантных войск уничтожили пункты временной дислокации и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, а экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении.

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Подробности — в трансляции ИА Регнум.