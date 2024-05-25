Москва, 25 мая, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Антироссийская политика Великобритании во многом оказывает влияние на экономику страны, заявил 25 мая корреспонденту ИА Регнум доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя данные о крупном экономическом кризисе в островном государстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Директор британского Института фискальных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS) Пол Джонсон заявил, что низкий темп роста экономики и большой объём госдолга в Великобритании привели к самому крупному кризису в стране за последние 70 лет. По мнению эксперта, новому правительству страны придётся выбирать между сокращением расходов, наращиванием долга и повышением налогов.

Твердохлеб отметил, что действия правительств Великобритании и других западных стран, направленные на оказание беспрецедентной военной помощи Украине, ведут к трансформации мировой экономики. Ранее Великобритания довольно плотно сотрудничала с Россией, сейчас происходят серьёзные изменения.

Россия успешно переориентируется на страны Юго-Восточной Азии, что позволяет ей не только сохранить своё экономическое положение, но и улучшить его по некоторым параметрам. В то же время страны Запада, включая Великобританию, сталкиваются с серьёзными негативными процессами в экономике, добавил экономист.

«Те проблемы, которые сейчас наблюдаются в экономике Великобритании можно частично объяснить поддержкой Украины. Однако необходимо также учитывать последствия выхода страны из Евросоюза, которые серьёзно и негативно влияют на её экономику. Другим странам Запада следует обратить внимание на пример Великобритании и задуматься о том, как их политика влияет на экономику. В экономике Германии и других западных стран наблюдаются значительные проблемы, которые будут только усугубляться. В Великобритании антироссийская политика во многом сказывается на её экономике. Поэтому в стране будут ужесточать налоговую политику, проводить непопулярные решения, увеличивать ставки налогов для граждан, а также ужесточать фискальную и денежно-кредитную политику», — подчеркнул Твердохлеб.

Как передавало ИА Регнум, ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что проблемы экономики Великобритании вызваны неадекватной государственной политикой Соединенного Королевства.

Профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский отмечал, что выход Великобритании из Евросоюза сделал страну главным поведенческим девиантом в дружной семье развитых экономик. Решение правительства Соединенного Королевства о Brexit разрушило тесные связи с объединённой экономикой Евросоюза, ограничило поток восточноевропейских мигрантов на национальный рынок труда за счёт жёсткого миграционного контроля и разрушения сложившихся цепочек поставок товаров и услуг из континентальной Европы, пояснил профессор. Ранее Ильинский спрогнозировал, что Великобритания долгие годы будет страдать от жестокой инфляции из-за последствий Brexit.

В августе 2023 года Великобритания начала поставку Киеву новой партии разведывательных беспилотников в рамках помощи Международного фонда для Украины. Поставка включает в себя несколько типов дронов, предназначенных в том числе для захвата целей, радиоэлектронной борьбы, наведении артиллерии и проведении ночных операций. Великобритания первой среди стран Запада объявила о передаче Киеву танков Challenger 2.

В мае 2023 года стало известно, что Украина получила от Британии партию крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.