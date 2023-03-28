Киев, 28 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные танки Challenger 2 в ближайшее время начнут выполнять боевые задачи. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

Резников напомнил, что эти танки были поставлены на Украину из Великобритании. Он также отметил, что эти машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач.

Как передавало ИА REGNUM, в Великобритании завершили обучать украинские танковые экипажи управлению британскими танками Challenger 2, экипажи вернулись на Украину. Великобритания первой среди стран Запада объявила о передаче Киеву танков Challenger 2 в количестве 14 штук. Кроме этого, Лондон планирует передать Киеву 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Москва предпримет жёсткие ответные меры в случае поставки Киеву вооружения, потенциально способного нанести удар по территориям в глубине страны. По его словам, решение стран НАТО о поставках ВСУ основных боевых танков Leopard, Abrams и Challenger привело лишь к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.