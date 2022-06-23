Экономика Великобритании продолжит разрушаться из-за роста цен — прогноз
Москва, 23 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Евросоюза сделал страну главным поведенческим девиантом в дружной семье развитых экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«Решение правительства Соединенного Королевства о Brexit разрушило тесные связи с объединённой экономикой Евросоюза, ограничило поток восточноевропейских мигрантов на национальный рынок труда за счет жесткого миграционного контроля и разрушения сложившихся цепочек поставок товаров и услуг из континентальной Европы, — сказал Ильинский. — Выход Великобритании из Евросоюза сделал страну главным поведенческим девиантом в дружной семье развитых экономик. Даже если инфляция в еврозоне будет возвращена под контроль монетарных властей Евросоюза, рост потребительских цен в Великобритании продолжит свое разрушительное действие на национальную экономику».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский спрогнозировал, что Великобритания долгие годы будет страдать от жестокой инфляции из-за последствий Brexit.