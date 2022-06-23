Москва, 23 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Евросоюза сделал страну главным поведенческим девиантом в дружной семье развитых экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Pixabay.com Инфляция

«Решение правительства Соединенного Королевства о Brexit разрушило тесные связи с объединённой экономикой Евросоюза, ограничило поток восточноевропейских мигрантов на национальный рынок труда за счет жесткого миграционного контроля и разрушения сложившихся цепочек поставок товаров и услуг из континентальной Европы, — сказал Ильинский. — Выход Великобритании из Евросоюза сделал страну главным поведенческим девиантом в дружной семье развитых экономик. Даже если инфляция в еврозоне будет возвращена под контроль монетарных властей Евросоюза, рост потребительских цен в Великобритании продолжит свое разрушительное действие на национальную экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский спрогнозировал, что Великобритания долгие годы будет страдать от жестокой инфляции из-за последствий Brexit.