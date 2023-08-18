Лондон, 18 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Великобритания начала поставку Киеву новой партии разведывательных беспилотников в рамках помощи Международного фонда для Украины, сообщается 18 августа сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Начинается поставка на Украину нового пакета дронов, финансируемого Международным фондом для Украины, находящимся под управлением Великобритании», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Вооружённые силы Украины уже приступили к обучению по работе с БПЛА, число беспилотников превышает 100 единиц.

Поставка включает в себя несколько типов дронов, предназначенных в том числе для захвата целей, радиоэлектронной борьбы, наведении артиллерии и проведении ночных операций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил об очередной договорённости с коллегой НАТО в Европе Кристофером Каволи об увеличении производства беспилотников.

Стороны 15 августа обсуждали необходимые нужды военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования.