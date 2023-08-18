Британия начала поставку новой партии дронов-разведчиков на Украину
Лондон, 18 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Великобритания начала поставку Киеву новой партии разведывательных беспилотников в рамках помощи Международного фонда для Украины, сообщается 18 августа сайте британского правительства.
«Начинается поставка на Украину нового пакета дронов, финансируемого Международным фондом для Украины, находящимся под управлением Великобритании», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Вооружённые силы Украины уже приступили к обучению по работе с БПЛА, число беспилотников превышает 100 единиц.
Поставка включает в себя несколько типов дронов, предназначенных в том числе для захвата целей, радиоэлектронной борьбы, наведении артиллерии и проведении ночных операций.
Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил об очередной договорённости с коллегой НАТО в Европе Кристофером Каволи об увеличении производства беспилотников.
Стороны 15 августа обсуждали необходимые нужды военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования.