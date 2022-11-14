Москва, 14 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Проблемы экономики Великобритании вызваны не действиями России, как полагают в британском минфине, а неадекватной государственной политикой Соединенного Королевства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Британия

«Неадекватная государственная политика Великобритании, отсутствие взаимодействия между правительством и регулятором ведут к рассинхронизации стратегий в бюджетной и фискальной сферах, усугубляя негативное влияние глобальной конъюнктуры на британскую экономику, — сказала Воронкова. — В результате базовыми проблемами экономики Великобритании стали рекордно высокая инфляция, недостаточность инвестиций, нестабильность национальной валюты, устойчивый бюджетный дисбаланс, рост долговой нагрузки государственного и частного сектора».

Воронкова напомнила, что госдолг Великобритании также находится на рекордном уровне, достигнув почти 100% ВВП.

«Фунт теряет позиции как резервная валюта, что подтверждается снижением его доли в корзине СДР (специальные права заимствования — прим. ИА REGNUM) из-за несвойственной мировым валютам курсовой волатильности, превысившей 25% в 2022 году, при том что курс британского фунта сегодня почти на 14% ниже его отметки на начало года. По оценкам, бюджетный дефицит страны будет до 2025 года ежегодно увеличиваться на 2,5%, что послужило основанием для снижения прогноза по долгосрочному рейтингу Великобритании до негативного агентством S&P Global Ratings», — подытожила Воронкова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему Россия не виновата в экономических проблемах Великобритании.