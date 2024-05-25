Москва, 25 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт пленному украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который попросил не включать его в списки на обмен. Об этом Алаудинов сообщил 25 мая в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Когда он к нам попал, он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд, не обменивали и дали ему возможность стать гражданином Российской Федерации. Вот — я хочу показать паспорт гражданина России. Сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом», — сказал командир «Ахмата».

По словам Алаудинова, Ананьев попал в плен в 2023 году на западной окраине Клещеевки.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что военнопленный Вооружённых сил Украины — уроженец Донбасса — Валерий Шевченко также получил российский паспорт. Командир «Ахмата» уточнял, что Шевченко добровольно перешёл на сторону российской армии в 2023 году.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что в течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал 24 мая, что военный ВСУ Максим Лихачёвугнал танк и перешёл на сторону Вооружённых сил России.Он также добавил, что сдавшийся в плен — уроженец города Сватово ЛНР, с начала спецоперации он успел послужить в четырёх бригадах ВСУ.

20 мая сообщалось, что военнослужащие ВС РФ спасли бойца ВСУВалентина Мантипорова, который был оставлен в блиндаже без прикрытия и после обрушения сооружения не мог выбраться самостоятельно.