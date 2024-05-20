Москва, 20 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, который был оставлен в блиндаже без прикрытия и после обрушения сооружения не мог выбраться самостоятельно, сообщает 20 мая «Российская газета».

Кадр из видео Валентин Мантипоров

По этим данным, Мантипорова привезли из Купянска Харьковской области к линии боевого соприкосновения и оставили в непрочном блиндаже. Поддерживаемая палкой крыша сооружения рухнула. Мантипоров связался с командирами ВСУ, которые приказали ему ждать и наблюдать.

Позднее к блиндажу пришли российские военнослужащие и вызволили Мантипорова из-под завалов.

«Вопросов к ним никаких нет. Даже закурить дали», — рассказал пленный.

32-летний Мантипоров также сообщил, что был мобилизован ещё в 2023 году, однако никакой подготовки так и не проходил. Пленный рассказал, что жена уговаривала его не ходить в военкомат по повестке, но он не послушал её и теперь об этом жалеет.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года сообщалось, что военный из Дагестана Гаджимурад Казанбиев выжил, пробыв в зоне специальной военной операции 21 день без еды и воды. Солдат попал под атаку дронов ВСУ на бахмутском направлении. Когда беспилотник вернулся для проверки ситуации, Казанбиев притворился мёртвым. С осколочными ранениями рук и ног мужчина дополз до блиндажа, где и провёл три недели, пока его не сумели вызволить.

В апреле 2024 года сообщалось, что водитель-механик одного из медицинских взводов ВС России Михаил Торгашев пожертвовал собой, закрыв от атаки беспилотника пятерых раненых военных. Во время транспортировки он переносил солдат под танк, услышал звук приближающегося БПЛА и встал на его пути, чем спас жизни раненых.