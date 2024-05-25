Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 мая на совещании в подмосковном Королёве призвал эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК» и ускоренно принимать на вооружение эффективные образцы.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого «народного ОПК», дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке», — сказал он.

По словам главы государства, освоение гражданской высокотехнологичной продукции крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы именно на долгосрочную перспективу.

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Как передавало ИА Регнум, 25 мая Владимир Путин прибыл в подмосковный Королёв на встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На совещании он предложил руководителям ОПК «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений.

В ходе совещания он заявил, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ. По его словам, объём выпуска боеприпасов в России за два года вырос в 14 раз. За тот же период в России стали производить вчетверо больше беспилотников, а объём выпуска бронетанкового вооружений вырос в 3,5 раза.

Глава государства заявил, что бюджетные затраты на нужды обороны и на безопасность дают толчок промышленности и увеличивают количество рабочих мест в стране. Кроме того, растёт потребность в кадрах и в расширении предприятий.

Президент добавил, что соотношение гражданской и военной продукции должно отвечать интересам страны. Он подчеркнул, что соотношение между «пушками и маслом» должно органически вписываться в общую стратегию развития России. Каждый рубль в экономике Вооружённых сил России должен работать эффективно, подчеркнул Владимир Путин.