Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 мая прибыл в подмосковный Королёв на встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства осмотрит ряд производств ОПК, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. Ожидается, что президенту представят изделия класса «воздух — поверхность», планирующие боеприпасы, а также ракеты «воздух — воздух» большой дальности.

Отмечается, что на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) пройдёт совещание, в котором, помимо президента, примут участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, первый-вице премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов и руководители предприятий ОПК.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Путин отметил, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности.

Путин также подчеркнул, что планы по достижению целей развития страны не будут сокращать в связи проведением СВО на Украине. Он призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации.

Глава государства в апреле заявил, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.

Также в апреле Путин отметил, что темпы роста российской экономики сохраняются на хорошем уровне и превышают 4%. Он подчеркнул, что в Европе таких результатов нет ни у кого.