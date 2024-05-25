Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, сообщил 25 мая президент России Владимир Путин на совещании в подмосковном Королёве с руководством предприятий российской «оборонки».

Илья Питалев/ РИА Новости

«Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул важность наращивания темпа обеспечения вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой — беспилотных, авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы.

Президент также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.

По его словам, объём выпуска боеприпасов в России за два года вырос в 14 раз. За тот же период в России стали производить вчетверо больше беспилотников, а объём выпуска бронетанкового вооружений вырос в 3,5 раза.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая Владимир Путин прибыл в подмосковный Королёв на встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На совещании он предложил руководителям ОПК «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений.

Также сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Королёв глава государства осмотрит ряд производств ОПК, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. Ожидается, что президенту представят изделия класса «воздух — поверхность», планирующие боеприпасы, а также ракеты «воздух — воздух» большой дальности.