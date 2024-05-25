Москва, 25 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне ответственности Центральной группировки российских войск составили до 410 военных, сообщил 25 мая официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, российские военные нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новосёловка Первая, Яснобородовка, Зелёное Поле, Торецк и Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьёво в ДНР», — добавил он.

Потери противника, по данным российского военного ведомства, составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрабатарейной борьбы были поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США.

Кроме того, информировал Конашенков, подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны России уточняло, что ВСУ за неделю потеряли до 2770 военных в зоне ответственности группировки «Центр» ВС России. Российские военные отразили 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.

Ранее газета Politico в апреле написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.