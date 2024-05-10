Лондон, 10 мая, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении после потери украинской армией Часова Яра. Они попадут под удар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться. При этом линии обороны в таких местах, как Краматорск и Славянск, окажутся под ударом. Оборона ВСУ становится всё более слабой», — пояснил он.

Вместе с тем Меркурис напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что в Авдеевке недавно произошёл крупный прорыв российских войск. Также он указал, что Очеретино и другие населённые пункты перешли под контроль ВС РФ, которые на линии фронта фактически пробили огромную дыру в обороне ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Также Марочко проинформировал, что ВСУ тайно вывозят тела бойцов из Часова Яра. Это происходит из-за того, что командование украинских войск скрывает реальные потери на донецком направлении.

Военный эксперт Борис Рожин 5 мая сообщил, что под Часовым Яром, предположительно, понёс первые потери французский Иностранный легион. Российские военные уничтожили там до семи наёмников.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 7 мая сообщил, что из района Часова Яра поступает оптимистичная для российской стороны информация.

Освобождение Часова Яра позволит Вооружённым силам России наносить удары по маршрутам снабжения украинской армии, полагает старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг.