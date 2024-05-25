Москва, 25 мая, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики США и Евросоюза, заявил 25 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин.

IMAGO/Al Drago Pool via CNP/Global Look Press

В публикации в своём Telegram-канале он привёл в качестве примера ситуации с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и законом об иноагентах в Грузии.

«Депутаты Словакии, обсуждая обстоятельства покушения на своего премьер-министра, отмечают, что американские либеральные СМИ намеренно не говорят, что террорист, который пытался убить Роберта Фицо, является проукраинским политическим фанатиком. Вашингтон распространяет ложь, пытаясь скрыть, что политическое насилие применяют его же активисты», — отметил Володин.

Одновременно с этим премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил: один из еврокомиссаров угрожал ему, что в случае преодоления вето на закон об иноагентах в парламенте Грузии случай с Фицо может повториться уже в этой стране, напомнил спикер Госдумы.

«Европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит. В Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться», — подчеркнул Володин.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Документ предписывает регистрироваться в специальном реестре тем организациям, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%. Их также хотят обязать ежегодно отчитываться о расходах. Депутаты выразили готовность преодолеть вето, наложенное на закон президентом Грузии.

Указанную угрозу в разговоре с Кобахидзе привёл еврокомиссар Оливер Варгейи. Позднее он заявил, что его высказывание якобы было вырвано из контекста.

Власти ЕС и США пригрозили Грузии и иными мерами в случае вступления закона об иноагентах в силу. В частности, 22 мая стало известно о том, что Брюссель лишит Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС в случае, если Тбилиси не откажется от закона.