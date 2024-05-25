Белгород, 25 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дрона со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Александр Рюмин/ТАСС

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией повреждена кровля городского кафе. Никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы», — написал глава области в Telegram-канале.

В это же время Минобороны России сообщило о сбитии украинского беспилотника над областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков заявил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон сбросил взрывное устройство на село, повредив кровлю здания сельхозпредприятия. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. По данным Минобороны, ночью 25 мая дежурные средства ПВО перехватили два вражеских беспилотника над Белгородской, ещё один — над Курской областью.