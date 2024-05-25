Белгород, 25 мая, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины атаковали с помощью беспилотника село Ясные Зори в Белгородской области, сообщил 25 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец/РИА Новости

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

«В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Гладков сообщал, что украинский беспилотник атаковал движущийся по трассе автомобиль. В результате инцидента пострадала женщина, которая была за рулём. Она самостоятельно обратилась в больницу с осколочным ранением.

Ранее в этот же день губернатор проинформировал, что ВСУ атаковали в Белгородской области дроном-камикадзе движущийся легковой автомобиль. В результате ЧП погибла женщина, ещё три человека — все пассажиры автомобиля — получили ранения различной степени тяжести.

22 мая дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль на автозаправочной станции на въезде в Грайворон Белгородской области. Пострадал заправщик, у него черепно-мозговая травма. Местные жители доставили его в больницу, пострадавший получает всю необходимую помощь.