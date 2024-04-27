Москва, 27 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Инфляция в России постепенно замедляется, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно — инфляционные ожидания, в том числе и ожидание граждан. То есть их оценки, предположения относительного того, как в дальнейшем поведут себя цены», — сказал президент на совещании по видеосвязи.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Банк России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее, объяснили в ЦБ.

Также регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных. К таким рискам относятся изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также траектория нормализации бюджетной политики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что пик перегрева российской экономики пройден осенью 2023 года, но он всё ещё сохраняется. По её словам, под влиянием проводимой денежно-кредитной политики этот разрыв будет уменьшаться, и это будет сопровождаться замедлением инфляционного давления.

Владимир Путин ранее заявлял, что ЦБ держит ключевую ставку на высоком уровне из-за рисков инфляции. В противном случае инфляция могла бы достичь двухзначных показателей, как это происходит в Турции и ряде других стран, указал глава государства.