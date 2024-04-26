Москва, 26 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Пик перегрева российской экономики пройден осенью 2023 года, но он всё ещё сохраняется. Об этом 26 апреля сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы продолжаем считать, что пик перегрева пройден осенью, но он сохраняется, то есть роста спроса продолжает опережать возможность расширения предложения», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что под влиянием проводимой денежно-кредитной политики этот разрыв будет уменьшаться, и это будет сопровождаться замедлением инфляционного давления.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Банк России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее, объяснили в ЦБ.

Также регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных. К таким рискам относятся изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также траектория нормализации бюджетной политики.

Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля заявил, что ЦБ держит ключевую ставку на высоком уровне из-за рисков инфляции. В противном случае инфляция могла бы достичь двухзначных показателей, как это происходит в Турции и ряде других стран, указал глава государства.