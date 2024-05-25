Вашингтон, 25 мая, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Предложение Бразилии и Китая по альтернативной мирной конференции по украинскому конфликту, а также отказ американского президента Джо Байдена посетить саммит в Швейцарии стали ударом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — говорится в материале.

Днём ранее КНР и Бразилия предложили созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием как России, так и Украины. Вместе с тем стало известно, что Байден не будет присутствовать на швейцарском саммите, сказано в публикации. По мнению автора издания, подобная ситуация ударила по попыткам Зеленского сплотить западный мир против России.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую «формулу Зеленского», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Украинский конфликт и способы его решения обсуждали на переговорах в Пекине 16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.