Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки Запада предложить свои условия решения конфликта на Украине. Своим мнением он поделился с журналистами после встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Ukraine Presidential Press Service/Globallookpress

«С дуба рухнули, что ли», — высказался глава государства.

Конференцию по ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, президент назвал попыткой в очередной раз навязать стране идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.

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Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не примет участие в конференции. Страна откажется от участия в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» главы киевского Владимира Зеленского, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Москва готова вести переговоры, но на основе реальной ситуации, и это всем известно, добавил министр.

Глава МИД отметил, что Киев использует переговоры в Швейцарии, чтобы поставить РФ ультиматум. Он напомнил, что так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии давно на слуху у тех, кто пытается «победить Россию на поле боя», при этом не отказываясь от дипломатических методов.

Под разными предлогами от участия в конференции уже отказались некоторые главы государств. В их числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, который будет занят решением конституционных вопросов после выборов в стране. Не приедет и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он не увидел смысла в визите, так как не будет представителей одной из сторон конфликта.