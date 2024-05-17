Путин о попытках Запада навязать условия по Украине: с дуба рухнули, что ли
Путин о попытках Запада навязать условия по Украине: «С дуба рухнули, что ли»
Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки Запада предложить свои условия решения конфликта на Украине. Своим мнением он поделился с журналистами после встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
«С дуба рухнули, что ли», — высказался глава государства.
Конференцию по ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, президент назвал попыткой в очередной раз навязать стране идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.
Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.
Как сообщало ИА Регнум, Россия не примет участие в конференции. Страна откажется от участия в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» главы киевского Владимира Зеленского, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Москва готова вести переговоры, но на основе реальной ситуации, и это всем известно, добавил министр.
Глава МИД отметил, что Киев использует переговоры в Швейцарии, чтобы поставить РФ ультиматум. Он напомнил, что так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии давно на слуху у тех, кто пытается «победить Россию на поле боя», при этом не отказываясь от дипломатических методов.
Под разными предлогами от участия в конференции уже отказались некоторые главы государств. В их числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, который будет занят решением конституционных вопросов после выборов в стране. Не приедет и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он не увидел смысла в визите, так как не будет представителей одной из сторон конфликта.