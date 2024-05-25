Вашингтон, 25 мая, 2024, 06:07 — ИА Регнум. В случае массированной кибератаки НАТО может воспользоваться пятой статьёй договора о коллективной обороне, заявил 24 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Если эти кибератаки будут серьёзными, … то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал он.

По его словам, якобы российские спецслужбы стали нанимать проживающих в западных странах специалистов для повреждения инфраструктуры, необходимой для поставок военной помощи на Украину и подрыва политической системы поддерживающих Киев стран.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Германии Анналена Бербок в начале мая обвинила Россию в причастности ко взлому учётных записей электронной почты членов руководства Социал-демократической и других партий. После этого временного поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в немецкий МИД.

Также в мае для предъявления аналогичных обвинений вызвали посла России в Праге в министерство иностранных дел Чехии. Москву призвали не нарушать нормы ООН.

В Кремле 14 мая решительно отвергли все заявления о «причастности» России к кибератакам на страны Евросоюза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что все подобные утверждения носят абсолютно безосновательный характер.