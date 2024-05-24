Брюссель, 24 мая, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Евросоюз отслеживает происходящее на границе Эстонии и России, и ожидает пояснений от Москвы в связи с заявлением МВД Эстонии о том, что российские пограничники якобы убрали буи на реке Нарва. С соответствующим заявлением 24 мая выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Евросоюз ждёт объяснений от России из-за демонтажа буев, а также их незамедлительного возвращения», — отметил чиновник, которого цитирует Associated Press.

Он добавил, что ЕС внимательно следит за ситуацией. Такие действия неприемлемы.

Как передавало ИА Регнум, департамент полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы в ночь на 23 мая сняли на реке Нарве буи, используемые для разграничения судоходных путей. При этом места расположения буёв каждый год пересматриваются, и в 2024 году Россия якобы не согласилась с предложениями о размещении около половины от общего количества (250) буёв.

В МИД Эстонии 24 мая заявили, что вызовут российского поверенного после сообщений о снятии буёв на Нарве.

С 1 мая Эстония решила оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера, а на ночь закрывать. В департаменте полиции и погранохраны республики подчеркнули, что количество сотрудников КПП не уменьшится. Закрытие, по словам главы погранохраны Вейко Коммусаар, обусловлено значительным снижением числа пересекающих границу в ночное время. Он посчитал неправильным трату денег эстонских налогоплательщиков на круглосуточную работу Нарвского КПП.

В 2005 году Россия и Эстония подписали пограничный договор, но после того как Таллин добавил к документу преамбулу со ссылкой на Тартуский мирный договор 1920 года, создав возможность для эстонской стороны предъявить претензии на территории Псковской и Ленинградской областей, Москва отозвала подпись.

В 2014 году главы МИД двух стран Сергей Лавров и Урмас Паэт снова подписали документы, указав, что у сторон нет друг к другу территориальных претензий. При этом документ не ратифицировали. В феврале 2022 года в парламент Эстонии внесли законопроект об отзыве договора.