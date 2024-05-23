Нарва, Эстония, 23 мая, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Департамент полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли на реке Нарве буи, которые служили для разграничения судоходных путей.

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Ведомство отметило, что места расположения буёв пересматриваются ежегодно и что в этом году РФ якобы не согласилась с предложениями о размещении около половины от общего количества (250) буёв.

«В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей», — сказано в сообщении.

Эстонское ведомство заявило, что свяжется с погранслужбой ФСБ РФ для получения разъяснений.

Как передавало ИА Регнум, в День Победы около двух тысяч жителей эстонского города Нарва собрались на берегу одноимённой реки, чтобы увидеть праздничный концерт в Ивангороде Ленинградской области, расположенном на другом берегу. Как и годом ранее, на российской стороне реки установили сцену с экраном для трансляции парада и других праздничных мероприятий.

В ноябре 2023 года эстонские СМИ сообщали, что пограничники этой страны поставили на мосту через реку Нарву, где находится переход на российскую территорию, пирамидальные бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона». Блоки установили вдоль, а не поперёк дороги. Глава погранпункта сообщил журналистам, что противотанковые заграждения приготовили на случай, если правительство Эстонии решит закрыть границу с Россией.