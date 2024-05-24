Нарва, Эстония, 24 мая, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Якобы принятое Россией решение убрать часть пограничных буёв на реке Нарва на границе с Эстонией является провокационным, заявил 24 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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Действия Москвы, якобы имевшие место, он назвал неприемлемыми.

«Этот инцидент на границе — часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на её морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», — цитирует Борреля Telegram-канал представительства Евросоюза в РФ.

ЕС ожидает, что Россия даст объяснения и немедленно вернёт буи на место, добавил глава дипломатии Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая департамент полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли на реке Нарве буи, которые служили для разграничения судоходных путей. Ведомство отметило, что места расположения буёв пересматриваются ежегодно и что в этом году РФ якобы не согласилась с предложениями о размещении около половины от общего количества (250) буёв.

Департамент также заявил, что свяжется с погранслужбой ФСБ РФ для получения разъяснений. В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна 24 мая сообщил, что МИД вызовет российского поверенного.