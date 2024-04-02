Таллин, 2 апреля, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Эстония решила с мая закрывать на ночь контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, сообщили на сайте департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Департамент полиции и погранохраны и МВД хотят оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера с мая», — говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, закрытие КПП на ночь не означает, что пограничный пункт останется пустым. Там, подчеркнули, что количество сотрудников пограничного пункта не уменьшится.

Как передаёт Delfi, глава погранохраны Вейко Коммусаар заявил, что закрытие КПП на ночь обусловлено значительным снижением числа пересекающих границу в ночное время. Он счёл неправильным трату денег эстонских налогоплательщиков на круглосуточную работу Нарвского КПП.

В декабре 2023 года сообщалось, что Эстония может закрыть КПП на границе с Россией на неопределённое время. В департаменте полиции и погранохраны тогда заявили, что меры могут ввести в связи с возросшим потоком мигрантов.

Кроме того, после закрытия с 1 февраля 2024 года погранперехода Нарва — Ивангород для автотранспорта эстонско-российскую границу в этом месте можно пересечь только пешком.