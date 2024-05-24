Вашингтон, 24 мая, 2024, 21:48 — ИА Регнум. США выделили Украине новый пакет вооружений на 275 млн долларов, заявил 24 мая глава Госдепа Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что выделенная ранее американская военная помощь Украине «достигла линии фронта», а новая партия будет отправлена «в сжатые сроки».

Пентагон в свою очередь сообщил, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии, миномётные мины, ракеты, противотанковые комплексы, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, противотанковые мины и другую технику и оборудование.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 мая правительство ФРГ сообщило, что Германия в рамках совместного с Данией проекта поставила Украине ещё 10 танков Leopard 1A5. Помимо танков, новый пакет помощи включает в себя 54 разведывательных БПЛА, 8500 артиллерийских снарядов и 20 пулемётов для танков и боевых машин пехоты.

У Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя, подчеркнул 20 мая постпред России при ООН Василий Небензя. Мирное урегулирование конфликта на Украине ещё возможно, для этого Запад должен перестать поставлять в Киев вооружения, а власти Украины — выполнить требования, поставленные перед началом специальной военной операции, добавил он.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные поставки из США на Украину провоцируют Киев к продолжению военного противостояния «до последнего украинца», хотя ход СВО эти поставки не изменят и только продлят страдания жителей контролируемой Киевом территории. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.