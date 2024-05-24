Минск, 24 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. В легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского отсутствует «юридическая чистота». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления по итогам российско-белорусских переговоров в Минске.

Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там, вы же понимаете, глубокая демократия. Всё там задушено», — отметил Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер добавил, что на Украине сейчас достаточно как военных, так и гражданских «желающих возглавить страну». Он добавил, что ни нынешний, ни будущий глава Украины не будут решать вопросы мира, так как это решают «за океаном».

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась.Вопрос о том, с кем именно на Украине вести переговоры — не праздный, отметил глава российского государства.

Мирные переговоры с Украиной должны быть возобновлены и должны основываться на здравом смысле, добавил Путин.

20 мая новоизбранный глава украинского государства должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

В разговоре с ИА Регнум политолог и журналист Юрий Светов ранее отметил, что пока США считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для коллективного Запада, включая ООН.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году