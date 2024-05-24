Минск, 24 мая, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что на саммите в Астане в июле 2024 года Белоруссия станет десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил 24 мая президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Россия всячески способствовала вступлению Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены», — сказал Путин в Минске в ходе совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции.

Вступление Белоруссии в ШОС сделает организацию сильнее и послужит укреплению безопасности и стабильности на всём евразийском континенте, добавил президент России.

Как сообщало ИА Регнум, заявку на вступление в ШОС Белоруссия подала в июле 2022 года, а в ноябре 2023 года завершила ратификацию меморандума о присоединении к организации. Путин отмечал, что вступление Белоруссии укрепит возможности ШОС в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области. Республика должна стать полноформатным участником объединения, подчеркнул он.

На саммите ШОС в Астане, который пройдёт в начале июля 2024 года, будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса члена организации, отмечал в марте 2024 года генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

23–24 мая глава российского государства совершает официальный визит в Белоруссию. Переговоры Путина и Лукашенков узком составе длились около двух часов, вслед за этим начались переговоры в расширенных составах.

Путин отмечал, что перед вылетом в Минск обсудил с правительством РФ все аспекты сотрудничества России и Белоруссии, а также отметил, что в ходе переговоров с Лукашенко будут обсуждаться в том числе вопросы безопасности и, в частности, учения по применению тактического ядерного оружия.