Пекин, 17 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, который пройдёт в начале июля, будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса члена организации. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Болат Шайхинов/Sputnik/РИА Новости

«Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приёме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации», — рассказал Чжан Мин «РИА Новости».

В материале отмечается, что, согласно решению, принятому Советом глав государств — членов ШОС на саммите в Самарканде в 2022 году, организация достигла соглашения с Республикой Беларусь обо всех правовых, финансовых и организационных условиях присоединения к ШОС.

«В феврале 2024 года Беларусь выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому меморандуму. В соответствии с положением ШОС о порядке приёма новых членов секретариат ведёт работу с государствами — членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств — членов ШОС», — пояснил генсек.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об обязательствах республики по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества, завершив процедуру ратификации документа Минском.

Меморандум о вступлении Белоруссии в ШОС был подписан в Нью-Дели 4 июля 2023 года. Закон, под которым Лукашенко поставил подпись, поручает белорусскому правительству «принять меры, необходимые для оформления участия республики в меморандуме».

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в 2001 году. В неё входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Последний официально вступил в ШОС в июне 2023 года.

Белоруссия вместе с Монголией и Афганистаном имеют статус наблюдателей в организации. ШОС занимается вопросами укрепления стабильности и безопасности на территории стран, входящих в неё.

Шанхайская организация сотрудничества ведёт борьбу с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом и наркоторговлей. Кроме того, в задачи ШОС входит развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.