Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Белоруссия укрепит возможности Шанхайской организации сотрудничества в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Также всемерно поддерживаем вынесенные на утверждение совета глав государств решение о начале процедуры приёма Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества», — заявил Путин.

«Подчеркну: мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Белоруссии, которая является стратегическим партнёром и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области», — указал он.