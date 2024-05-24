Москва, 24 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Принятие резолюции Генассамблеи ООН о международном дне памяти «геноцида» в Сребренице только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Этот документ является очередной безответственной попыткой западников переписать историю и закрепить отвечающую их геополитическим интересам трактовку обстоятельств, связанных с межнациональным конфликтом на территории бывшей Югославии», — заявила она.

По словам дипломата, резолюция носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер, в котором отчётливо прослеживается намерение возложить всю ответственность за конфликт на сербский народ. Тем самым, считает Захарова, сербов хотят наказать за свободомыслие, самостоятельность и нежелание «прогибаться» под распоряжения НАТО.

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что инициаторы принятия Генассамблеей ООН данного документа заявляют, что его цель — способствовать межнациональному примирению и единству трех государствообразующих народов Боснии и Герцеговины (БиГ) — бошняков, сербов и хорватов.

«Убеждены, что эффект будет обратным заявленному. Принятый Генассамблеей документ только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах. Под угрозой — Дейтонское мирное соглашение, которое лежит в основе государственности Боснии и Герцеговины», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, Генеральная Ассамблея ООН 23 мая утвердила внесённый Германией и Руандой проект резолюции по «геноциду в Сребренице». В её поддержку проголосовали представители 84 стран, а против — 19 государств, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия и Куба. От голосования воздержались представители 68 стран.

Принятие резолюции в Генассамблее ООН по «геноциду» в Сребренице, вероятно, приведёт к продвижению других подобных резолюций, Россия предупреждала об этом соавторов документа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что Россия выступает против продвигаемой резолюции о событиях в Сребренице.

Кроме того, документ нарушает Дейтонское соглашение, а возможное принятие может привести к дестабилизации всего Балканского региона, добавил Небензя. Глава российского диппредставительства подчеркнул, что Генассамблея ООН никогда не осуждала геноцид, который осуществила нацистская Германия на территории Советского Союза и вообще на территории Европы, однако после создания прецедента с резолюцией по Сребренице ситуация может измениться.

Как отмечал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, предложенный ФРГ и Руандой проект резолюции продвигается с целью «сломать сербов» и заставить Белград, нацеленный на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.