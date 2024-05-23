Нью-Йорк, США, 23 мая, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Принятие резолюции в Генассамблее ООН по «геноциду» в Сребренице, вероятно, приведёт к продвижению других подобных резолюций, Россия предупреждала об этом соавторов документа, заявил 23 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Michael Büker Мемориал памяти жертв геноцида в Сребренице

«Сегодняшнее голосование было провальным для инициаторов этой резолюции, за неё проголосовало меньше членов Генассамблеи, чем не поддержало её», — сказал он.

Постпред РФ при ООН уточнил, что Россия предупреждала соавторов до голосования, что дело для них может кончиться плохо.

«Это не будет беспроблемное принятие, это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили, и что это откроет ящик Пандоры», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что принятие резолюции стало для её инициаторов пирровой победой.

Глава российского диппредставительства также отметил, что Генассамблея ООН никогда не осуждала геноцид, который осуществила нацистская Германия на территории Советского Союза и вообще на территории Европы, однако после создания прецедента с резолюцией по Сребренице ситуация может измениться.

Как передавало ИА Регнум, Генеральная ассамблея ООН 23 мая утвердила внесённый Германией и Руандой проект резолюции по «геноциду в Сребренице». «За» проголосовали представители 84 стран, против — 19 государств, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия и Куба. Представители 68 стран от голосования воздержались.

Россия выступает против продвигаемой резолюции о событиях в Сребренице. Небензя ранее заявлял, что документ нарушает Дейтонское соглашение, а возможное принятие может привести к дестабилизации всего балканского региона.

Как отмечал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, предложенный ФРГ и Руандой проект резолюции продвигается с целью «сломать сербов» и заставить Белград, нацеленный на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.