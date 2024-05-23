Нью-Йорк, США, 23 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН 23 мая утвердила внесённый Германией и Руандой проект резолюции по «геноциду в Сребренице».

Pyramid Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице

«За» проголосовали представители 84 стран, против — 19 государств, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия и Куба. Представители 68 стран от голосования воздержались.

Россия ранее высказывалась против принятия данной резолюции. 23 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал итоги голосования позорными и отметил, что инициаторы резолюции подталкивают народы Боснии и Герцеговины к конфронтации.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внесённый Германией и Руандой в Генассамблею ООН проект резолюции о событиях в Сребренице продвигается с целью «сломать сербов». Проект предполагает осуждение лишь одной стороны, отметил Лавров. Россия ранее уже блокировала в Совбезе ООН проекты подобных резолюций, напомнил министр.

30 апреля Небензя заявил, что указанный проект резолюции нарушает Дейтонское соглашение. Возможное принятие инициативы окажет губительное влияние на Боснию и Герцеговину и может привести к дестабилизации всего балканского региона, сказал он. Небензя подчеркнул, что народы Боснии и Герцеговины должны самостоятельно прийти к консенсусу относительно своей истории.

За последний год сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины столкнулся с беспрецедентным давлением из-за отказа вводить антироссийские санкции, отдавать свои полномочия Сараево и вступать в НАТО, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш. Это подталкивает президента Республики Сербской Милорада Додика и его окружение к серьёзным действиям, которые не по нраву коллективному Западу, но приближают республику к историческому решению, подчеркнул эксперт.

23 мая Додик заявил, что в течение 30 дней республика представит проект мирного раздела Боснии и Герцеговины. Сербский народ больше не может жить в Боснии и Герцеговине в её нынешнем виде, подчеркнул Додик.