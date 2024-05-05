Москва, 5 мая, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Предложенный ФРГ и Руандой в ГА ООН проект резолюции о событиях в Сребренице продвигается с целью «сломать сербов». Об этом 5 мая в интервью боснийскому телеканалу ATB заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Patrick Gruban

«Мы все сегодня видим, что происходит в Генассамблее ОН, что Германия с Руандой пытаются принять проект резолюции ГА ООН по Сребренице, который осуждал бы один народ… Цель — сломать сербов», — указал дипломат.

Десять лет назад Запад также пытался продвинуть в Совбезе ООН подобную инициативу. Тогда Россия воспользовалась правом вето и заблокировала проект резолюции, напомнил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад не может смириться с тем, что сербы, будучи слишком самостоятельными в своих действиях, отказываются присоединиться к антироссийским санкциям и выступают против признания независимости Косово.

Таким образом, Запад, продвигая проект резолюции о событиях в Сребренице, фактически поставил Белграду ультиматум, потребовав от Сербии, нацеленной на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.

«Говорить такое сербам, полностью игнорируя историю нашей дружбы, совместных битв за свободу, за независимость, за православие, в конце концов, за славян? Всё это абсолютно не интересует Запад. Я бы даже сказал, интересует, но со знаком минус. Именно это им и нужно разрушить», — заключил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что проект резолюции о событиях в Сребренице нарушает Дейтонское соглашение. Кроме того, возможное принятие инициативы не только окажет губительное влияние на Боснию и Герцеговину, но и может привести к дестабилизации всего балканского региона. Небензя подчеркнул, что народы БиГ должны самостоятельно прийти к консенсусу относительно своей истории.