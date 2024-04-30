Уфа, 25 сентября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. 200 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 до конца текущей недели развернут в Уфе. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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По сообщению пресс-службы ведомства, дополнительный коечный фонд в столице Башкирии будет развернут из-за возможного увеличения случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что министерство здравоохранения республики регистрирует постепенное увеличение числа заразившихся этой инфекцией. При этом 93 процента ранее инфицированных пациентов справились с вирусом. Летальность в Башкирии не превышает 0,5 процента, что является одним из самых низких показателей в стране.

По словам глав Башкирии Радия Хабирова, коронавирус в каком-то смысле возвращается. При этом видно, что люди немного расслабились. Поэтому прежде всего нужно уделять особое внимание эпидемиологической безопасности в медицинских учреждениях. Нужно настроится на долгую работу, поскольку осень и зима будут не простыми.

Помимо этого, Радий Хабиров призвал ставить прививки от гриппа.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, в Башкирии уже привиты от гриппа свыше 580 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии планируют вакцинировать от гриппа около двух млн человек.