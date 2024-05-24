Донецк, 24 мая, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Четверых украинских военных приговорили к пожизненному лишению свободы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Генеральная прокуратура РФ

Так, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. военнослужащих отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислава Кулыка, Олега Колмычевского, Дмитрия Добровольского и Александра Ромашина за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти (3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В суде установлено, что в период с марта по апрель 2022 года Кулык, Ромашин, Добровольский, находясь на боевой позиции, расположенной на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, выполняя преступный приказ Колмычевского об убийстве мирных жителей, расстреляли из автоматов проходивших вблизи боевых позиций троих мужчин. В результате полученных ранений один мужчина скончался, двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями», — пояснило ведомство в Telegram-канале.

Как напомнили в прокуратуре, в 2023 году Верховным судом ДНР в отношении Кулыка, Колмычевского, Добровольского и Ромашина также были вынесены обвинительные приговоры за убийства мирных жителей.

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Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трёх полковников украинской армии Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина по обвинению в массовых убийствах.

18 апреля следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах полковникам ВСУ Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину, а также полковнику украинской армии Дмитрию Храпачу. Последнего заочно приговорили к пожизненному сроку за обстрел Донецка в августе 2023 года из реактивной системы залпового огня.

Чертановский суд Москвы 2 апреля заочно арестовал мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России. Суд принял решение арестовать Кличука на два месяца.