Москва, 2 апреля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. В Москве мэру украинского города Черновцы Роману Кличуку заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в распространении фейков о российской армии, сообщили 2 апреля в пресс-службе Чертановского суда столицы.

Кадр из видео

Суд вынес решение отправить Кличука под арест на два месяца. Поскольку украинского чиновника арестовали заочно, мера пресечения начнёт действовать с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории России.

МВД 23 января объявило Кличука в федеральный розыск по уголовному делу. Его возбудили после того, как чиновник опубликовал в социальных сетях ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и Ворзеле в Киевской области.

Как сообщало ИА Регнум, Буча находится в десяти километрах от Киева. Российские военные в начале СВО в марте 2022 года вышли из города, после чего украинская сторона обвинила их в массовой гибели мирных жителей. Западные и украинские СМИ начали активно распространять кадры, на которых якобы изображены погибшие мирные жители. Позже выяснилось, что массовую гибель инсценировали, Россия потребовала объективного международного расследования.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 2 марта заявила, что Киев пытается «отметить» вторую годовщину событий в Буче. В действительности киевский режим делает попытку отвлечь внимание международного сообщества от тяжёлой ситуации на Украине. Дипломат сообщила, что первые видео с телами в Буче появились только после того, как в него вошли ВСУ и сопровождавшие их иностранные журналисты.

В середине января председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что за последние два года Следственный комитет возбудил более 270 уголовных дел за фейки о Вооружённых силах России.