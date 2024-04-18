Москва, 18 апреля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Российские следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ Павлу Федосенко, Фёдору Ярошевичу, Андрею Матвиишину и Дмитрию Храпачу, которые командуют различными подразделениями украинских войск. Об этом журналистам сообщили в Хамовническом суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судебная инстанция приняла ходатайства от следствия о заочном аресте указанных лиц.

«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», — сказали в суде, сообщение которого приводит ТАСС.

Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Храпача в августе 2023 года заочно приговорили к пожизненному сроку за обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, его считают причастным к удару ракетой «Точка-У» по столице ДНР. Газета «Коммерсантъ» отмечает, что ранее Храпача также заочно арестовал Басманный суд Москвы. Обвинение касалось статьи о применении запрещенных средств ведения войны в рамках ракетного удара по зданию вокзала в Краматорске (ДНР).

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого обвиняют в возбуждении межнациональной ненависти. Он призывал сжигать храмы Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ).

5 апреля Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ подполковника Александра Кириленко. Он отдал преступный приказ о расстреле мирного жителя в Мариуполе в марте 2022 года.