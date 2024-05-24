Москва, 24 мая, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Покушение на убийство инкриминируют четверым участникам массовой драки в Москве, сопровождавшейся стрельбой. Об этом сообщает 24 мая пресс-служба столичного следственного главка СК России.

Кадр из видео

Конфликт произошёл 21 мая на Медынской улице. Его участники применяли огнестрельное оружие и нож. В результате двое мужчин были госпитализированы.

«Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении.

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Следователи приняли к производству уголовное дело, которое органы полиции возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ). Они работают с четырьмя подозреваемыми, возраст которых от 25 до 34 лет, и намерены ходатайствовать о помещении их под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в прокуратуре информировали о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после стрельбы на Медынской улице. Telegram-канал «112» сообщал о четырёх пострадавших.

Позже в МВД заявили, что семь участников массовой драки задержаны. Против них возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).