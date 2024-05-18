Тбилиси, 18 мая, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Парламент Грузии через четыре недели сможет преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Об этом 18 мая сообщило агентство «Sputnik Грузия».

Ulf Mauder/Global Look Press

Отмечается, что для преодоления вето парламенту потребуется провести дополнительное чтение, для этого понадобится простое большинство голосов депутатов.

Агентство напомнило, что большинство в парламенте принадлежит правящей партии «Грузинская мечта».

Согласно грузинской конституции, если президент наложит вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если это решение поддержит простое большинство.

Как ранее передавало ИА Регнум, Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, ранее принятый парламентом республики. Она также назвала проект «российским» несмотря на то, что он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Она также назвала инициативу правительства контролировать деятельность иноагентов противоречащей Конституции Грузии и европейским стандартам.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в Грузии началось 15 апреля и с этого момента против нововведения начались масштабные протестные акции. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии в ходе визита в Грузию выступили на антиправительственном митинге. Кроме того, по данным Службы госбезопасности Грузии, среди участников акций заметили грузинских боевиков, которые до этого участвовали в конфликте на Украине в составе ВСУ. В ведомстве предупредили, что организаторы протестных акций хотят задействовать этих лиц для провокаций на митингах в Тбилиси.

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот. Он указал, что в акциях протеста участвуют иностранные граждане.