Нью-Йорк, США, 23 мая, 2024, 22:01 — ИА Регнум. У Германии нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений, заявил 23 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления после голосования Генассамблеи организации по проекту резолюции «о геноциде в Сребренице».

Иван Шилов ИА Регнум

«Убеждены, что у Германии нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений», — сказал Небензя.

Также он указал, что принятие резолюции в Генассамблее ООН по «геноциду» в Сребренице, вероятно, приведёт к продвижению других подобных резолюций. По его словам, это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили, и что это откроет ящик Пандоры.

Глава российского диппредставительства также отметил, что Генассамблея ООН никогда не осуждала геноцид, который осуществила нацистская Германия на территории Советского Союза и вообще на территории Европы, однако после создания прецедента с резолюцией по Сребренице ситуация может измениться.

Как передавало ИА Регнум, Генеральная ассамблея ООН 23 мая утвердила внесённый Германией и Руандой проект резолюции по «геноциду в Сребренице». За проголосовали представители 84 стран, против — 19 государств, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Венгрия и Куба. Представители 68 стран от голосования воздержались.

Россия выступает против продвигаемой резолюции о событиях в Сребренице. Небензя ранее заявлял, что документ нарушает Дейтонское соглашение, а возможное принятие может привести к дестабилизации всего балканского региона.

Как отмечал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, предложенный ФРГ и Руандой проект резолюции продвигается с целью «сломать сербов» и заставить Белград, нацеленный на вступление в Европейский союз, признать независимость самопровозглашённого Косово и присоединиться к санкциям против России.