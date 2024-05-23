Сараево, 23 мая, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В течение 30 дней Республика Сербская представит проект мирного разделения Боснии и Герцеговины, заявил 23 мая президент республики — сербского энтитета Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Иван Шилов ИА Регнум

Сербский народ больше не может жить в Боснии и Герцеговине в её нынешнем виде, написал Додик на своей странице в Х (Twitter).

«В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разграничении. Сегодня мы начинаем с официального требования мирного разграничения. Мы предложим сначала уточнить политические компетенции энтитетов, при сохранении нынешней модели функционирования экономики и её адаптации в течение нескольких лет к модели мирного разграничения. Сербский народ больше не может жить в этой Боснии и Герцеговине», — написал глава республики.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внесённый Германией и Руандой в Генассамблею ООН проект резолюции о событиях в Сребренице продвигается с целью «сломать сербов». Проект предполагает осуждение лишь одной стороны, отметил Лавров. Россия ранее уже блокировала в Совбезе ООН подобные резолюции, напомнил министр.

30 апреля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что указанный проект резолюции о событиях в Сребренице нарушает Дейтонское соглашение. Возможное принятие инициативы окажет губительное влияние на Боснию и Герцеговину и может привести к дестабилизации всего балканского региона, сказал он. Небензя подчеркнул, что народы Боснии и Герцеговины должны самостоятельно прийти к консенсусу относительно своей истории.

За последний год сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины столкнулся с беспрецедентным давлением из-за отказа вводить антироссийские санкции, отдавать свои полномочия Сараево и вступать в НАТО, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш. Это подталкивает Додика и его окружение к серьёзным действиям, которые не по нраву коллективному Западу, но приближают Республику Сербскую к историческому решению, подчеркнул эксперт.