Москва, 23 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, останется под арестом. Такое решение вынес 23 мая Второй западный окружной военный суд, пишут «Известия».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Решение первой инстанции в отношении меры пресечения Кузнецову суд оставил без изменения. Ранее его поместили под стражу на два месяца.

Адвокат Сергей Щеглов просил, чтобы Кузнецов находился под домашним арестом в доме в Истринском районе Подмосковья. Один из собственников этого жилья — супруга генерала.

Кузнецов также просил освободить его из-под стражи. Он рассказал, что подорвал здоровье, когда ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Следователь возразил, отметив, что обладающий значительными финансовыми ресурсами Кузнецов может скрыться от правоохранителей. Адвокат заявил, что все счета и деньги генерала арестованы. Кузнецов вину не признаёт.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая стало известно, что в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков у него нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест. Позже стало известно, что, по данным следствия, взятку Кузнецов получил в виде коттеджа на улице Грибоедова в Краснодаре стоимостью около 30 млн рублей.

Ещё летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконного возведения этого дома и требовала снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян, который, по данным следствия, и стал взяткодателем Кузнецова, в суде доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам.