Москва, 18 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Руководство Германии не ответило на ноту России с требованием признать геноцидом преступления нацистов в СССР во время Великой Отечественной войны, заявила 18 апреля на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Ленинградская область. Деревня Зайцево

«Власти ФРГ до сих пор не дали ответ на направленную в МИД ФРГ посольством России в марте этого года ноту», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Берлин не сможет уйти от ответа по этому вопросу, так как Москва продолжит настойчиво и планомерно доводить до общественности правду о преступлениях нацистской Германии.

Представитель МИД также сообщила об уведомлении, которое получило российское посольство в ФРГ, что в Германии считают нежелательным участие официальных лиц России в памятных мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения узников нацистских концлагерей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда МИГ ФРГ выступил с заявлением, признавая историческую ответственность Германии за преступления, которые творил вермахт при осаде города. Берлин в рамках жеста примирения поддержал модернизацию петербургской больницы, где лечатся многие пострадавшие в блокаде.

18 марта Россия направила Германии ноту с требованием признать геноцидом советского народа блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Москва отметила, что Берлин признал геноцидом политику Германии в эпоху колониализма, но так и не сделал подобного шага в отношении преступлений нацистских войск.